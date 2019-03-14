/ Самолет «Челябинск» начал совершать регулярные рейсы

Лайнер связывает Москву и Санкт-Петербург.

Самолет авиакомпании «Россия», названный в честь столицы Южного Урала, начал совершать регулярные рейсы. Теперь «Аэробус А320» с именем «Челябинск» связывает по воздушным путям две столицы — Москву и Санкт-Петербург.

Совсем недавно он вернулся из чешской Остравы, где лайнер покрасили в красно-белый цвет. На носу самолета с бортовым номером VP-BZQ красуется герб Челябинска и названием города на латинице. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе авиакомпании «Россия», у перевозчика есть своеобразная традиция называть свои самолеты в честь городов страны.

История Челябинска началась в 1736 году как города-крепости на пересечении торговых путей. За годы своего развития Челябинск прошел путь до столицы Южного Урала, одного из крупнейших промышленных центров Урало-Сибирского региона. В 18 километрах от города располагается международный аэропорт, входящий в 25 крупнейших аэропортов РФ. В соответствии с новой традицией наименований судов, в парке авиакомпании «Россия» уже летают самолеты «Москва», «Волгоград», «Владивосток», «Казань», «Оренбург», «Ростов-на-Дону», «Смоленск», «Ижевск», «Нижний Новгород», «Сочи», «Петропавловск-Камчатский», «Екатеринбург», «Хабаровск», «Магадан», «Новосибирск» и «Южно-Сахалинск». Первым лайнером, названным в честь российского города, стал «Санкт-Петербург».— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Отмети, что имя седьмого по величине города России было присвоено «Аэробусу» еще в 2016 году. Тогда же самолет прибыл в столицу Южного Урала. Однако первый официальный полет состоялся в марте 2019 года.