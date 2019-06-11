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/ Рейс из Челябинска в Грузию сменили на российский курорт

Рейс из Челябинска в Грузию сменили на российский курорт

Билеты в Батуми оказались невостребованы.
сегодня в 17:07
  |  Общество

Самолеты из Челябинска в Грузию не полетят. Первый рейс в Батуми планировался на 23 июня, но уже сейчас понятно, что борт не будет заполнен и окупить затраты на полет не выйдет. В отличие от других городов-миллионников Челябинск грузинским направлением не заинтересовался, хотя прогноз был другим.

По рейсу Челябинск—Батуми авиакомпания ожидала порядка 70–80% загрузки кресел, то есть аналогичную загрузку, какая была из Казани и Перми в Батуми в 2018 году. В связи с невостребованностью данного направления рейс был отменен. Стоимость была конкурентоспособной и составляла туда-обратно от 20,4 тысяч рублей (в зависимости от курса евро). — цитирует «Коммерсант» авиакомпанию «ЮВТ аэро».

Зато челябинцы смогут полететь в Анапу. Такую альтернативу Грузии предложили в авиакомпании. Первый рейс должен отправиться на российский курорт 7 июля.

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