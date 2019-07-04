Полетать на самолетах и увидеть высший пилотаж приглашают на аэродром «Калачево»

В выходные пройдет авиационный праздник «Крылья лета».

Традиционный праздник авиации «Крылья лета» пройдет 7 июля на аэродроме «Калачево». Жители Челябинска и близлежащих населенных пунктов, гости городов смогут увидеть показательные выступления парашютистов, высший пилотаж на самолетах, шоу авиамоделей. Кроме того, для детей и взрослых организуют интерактивы.

«Гости праздника смогут попробовать полетать на самолетах, прыгнуть с парашютом как самостоятельно, так и в тандеме с инструктором, совершить полет на самолете в виртуальной реальности. Для детей будут организованы прогулки верхом на лошадях и пони, продажа сладкой ваты и других, сладостей, батуты, различные конкурсы»,— рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Гостей праздника ждут на аэродроме «Калачево» в 11:00 7 июля. Вход на праздник бесплатный.