/ Самолет-амфибия приземлился в челябинском аэропорту из-за метеопроблем в соседнем «Кольцово»

Борт принадлежит МЧС.

Челябинский аэропорт в четверг, 24 мая, «приютил» самолет МЧС из Красноярска. Борт летел в соседний Екатеринбург, должен был приземлиться в «Кольцово». Однако непогода внесла коррективы в эти планы. Метеообстановка в аэропорту не способствовала приему самолетов, поэтому было решено садиться рядом.

Вчера к нам сел российский самолет-амфибия Бе-200. Это один из самых необычных многоцелевых самолётов. Он способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов. — описали самолет представители Челябинского международного аэропорта.

Добавим, что в случае непогоды самолет может совершить несколько кругов в зоне ожидания, пока обстановка не станет более благоприятной. Однако самолету-амфибии на эти маневры топлива бы не хватило, поэтому приняли решение о посадке в Челябинске.