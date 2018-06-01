/ Долгожданное прямое авиасообщение между Челябинском и Астаной торжественно открыли

Полет занимает в 9 раз меньше времени, чем путешествие на машине.

Историческое событие произошло сегодня в России и Казахстане. Между двумя крупными городами, Челябинском и Астаной, начало действовать прямое авиасообщение. Первый самолет от компании «Скат» привез пассажиров из столицы Казахстана в Челябинск. Как рассказали сами пассажиры, полет был комфортным, а главное — быстрым. Всего за 80 минут можно преодолеть расстояние в тысячу километров. Для сравнения: на машине доехать можно за 12 часов, а на поезде за 18 часов.

Я действительно рад приветствовать уважаемую авиакомпанию «Скат» в Челябинске. Мы говорим не просто об открытии 2 рейсов в неделю. Мы открываем долгожданное направление. Это было и поручение нашего правительства, и я не ошибусь, если скажу, что большое количество жителей региона ожидало события. Мы ожидаем, что спрос будет серьезным. Готовы уже в ближайшее время. — сказал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Направление будет стабильно открыто до 26 октября. Самолеты летают дважды в неделю — по вторникам и по пятницам. Вылет из Астаны в 13:00 (местн), прибытие в Челябинск — в 13:20 (местн). Вылет из Челябинска — в 14:05 (местн), прибытие в Астану — в 16:25 (местн).