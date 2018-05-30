/ «Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полетов после крушения Ан-148

Авиакомпания отменила рейсы с 30 мая.

Росавиация не продлила срок действия лицензии авиакомпании «Саратовские авиалинии», оказавшейся в центре скандала после крушения Ан-148. Таким образом, перевозчик принял решение о прекращении полетов. Приостановка деятельности авиакомпании назначена на 30 мая текущего года.

На текущий момент никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года. — говорится на сайте авиакомпании.

Отметим, что в полетную программу авиаперевозчика входят и южноуральские города. Рейсы Магнитогорск-Симферополь входят в зону покрытия «Саратовских авиалиний». Полеты должны были начаться в июне.

Напомним, 11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148 разбился в Подмосковье. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Среди них были студенты ЮУрГУ. Причины, по которым борт оказался на земле через несколько минут после взлета, до сих пор остаются не установлены. После Ч П авиакомпания несколько раз заявляла о возможном прекращении работы и возобновлении продажи билетов.