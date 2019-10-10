Военный самолет из Челябинска аварийно приземлился в Екатеринбурге

При посадке у самолета не выпустились шасси.

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В аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился военный самолет. Во время посадки у самолета не выпустились шасси. Борт Ан-12, летевший из Челябинска, перевозил 17 человек. Во время экстренной посадки никто не пострадал.

«Борт летел из Челябинска. В 11:20 самолет заходил на посадку и по неизвестной пока причине у него не выпустились шасси. Самолет сильно не пострадал, он проехался на „брюхе“ и остановился на взлётно-посадочной полосе», — сообщает телеграм-канал «Baza».

Как сообщают СМИ, самолет «Госавиации» вылетел с авиабазы Шагол. Во время посадки, диспетчеры аэропорта увидели, что шасси не вышли прямо перед посадкой, за 50 метров до взлетно-посадочной полосы. Пилоты о проблемах на борту не сообщали.

Как сообщают очевидцы, работа аэропорта временно приостановлена. Возле самолета стоят пожарные машины и карета скорой помощи.



