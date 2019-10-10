Аэропорт Кольцово начал свою работу в штатном режиме

Ан-12 транспортировали со взлетно-посадочной полосы.

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В Екатеринбурге начал функционировать аэропорт Кольцово. После того, как сегодня утром, на взлетно-посадочной полосе экстренно приземлился Ан-12, его работа была на время прекращена.



По сообщениям СМИ, Ан-12 убирали со взлетно-посадочной полосы с помощью крана и пневмоподушек. Борт погрузили на шасси и вытянули с полосы.

«Кольцово должен открыться в 17:30. В 17:40 поляки должны пойти на взлет», — сообщили в телеграм-канале «Аэропорт Курчатов».

Напомним, что экстренная посадка Ан-12, вылетевшего из Челябинской области, произошла сегодня, 10 октября, в 11:12 минут. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси. На борту самолета находилось 17 человек, никто не пострадал.