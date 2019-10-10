Из-за аварийной посадки самолета в Екатеринбурге самолеты перенаправляют в Челябинск

Несколько рейсов будут вынуждены приземлиться в других аэропортах.

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Пресс-служба Центрального военного округа подтвердила, что самолет, аварийно приземлившийся в аэропорту Екатеринбурга, вылетел из Челябинской области. Во время происшествия не пострадали ни экипажи, ни пассажиры.

«10 октября в 9 часов 12 минут по московскому времени в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга при выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Центрального военного округа.

По предварительным данным, аварийная посадка была совершена из-за невыхода шасси.

Из-за происшествия, работа аэропорта Кольцово приостановлена. Несколько вылетов задержано. Самолеты, направляющиеся в Екатеринбург, вынуждены менять точку прибытия.

«По ситуации в Кольцово: уже сел в Челябинске рейс Сочи — Екатеринбург "Уральских авиалиний". Через 3 минуты сядет рейс "Шереметьево" — Екат "Аэрофлота".», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Отметим, что на взлетно-посадочной полосе, где приземлился самолет, работали экстренные службы.

Видеозапись с места происшествия можно увидеть здесь.