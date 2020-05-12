Челябинск стал лидером антирейтинга по индексу самоизоляции

На улице ежедневно находится много людей.

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Челябинская область лидирует в антирейтинге по самоизоляции. Каждый день регион стабильно попадает на нижнюю строчку рейтинга по количеству пребывающих на улице людей. Об этом говорится в отчете полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Отмечается, что среди городов-миллионников в Челябинске жители меньше всего соблюдают ограничительные меры и режим самоизоляции. По данным на 13 часов 12 мая, индекс самоизоляции в столице Южного Урала держится на отметке 1,1. Это почти столько же, сколько и в обычный будний день до начала пандемии коронавирусной инфекции. Самый высокий рейтинг самоизоляции на данный момент отмечается в Москве — 2,4.

Но вместе с этим, в отчете полпреда представлены данные и о последней статистике по коронавирусной инфекции в регионах УрФО, а также число развернутых коек для приема больных. К слову, чтобы облегчить режим самоизоляции, свободными должны быть не менее 50 процентов коек. По этому показателю Челябинская область проходит: занято около 48 процентов коек.

Но прирост заболеваемости все еще высок. По последним данным, на 12 мая в регионе зафиксировано 1289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось 311 человек, умерло 12.