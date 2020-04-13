Самоизоляция поспособствовала улучшению атмосферного воздуха в Челябинске

Это произошло благодаря снижению количества автомобилей на дорогах города.

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Передвижные лаборатории министерства экологии зафиксировали снижение концентрации вредных веществ возле оживленных автомагистралей. Во время самоизоляции, когда большинство челябинцев остаются дома, были произведены замеры, которые показали, что гигиенические нормативы не превышены. Ранее подобные исследования показывали превышения ПДК по диоксиду азота, сероводороду, формальдегиду, пыли и мелким аэрозольным частицам.

«К примеру, в апреле прошлого года в районе пересечения пр. Ленина и ул. Артиллерийской были зафиксированы превышения по взвешенным веществам (пыли) в 1,5 ПДК, 1,9 ПДК, 2,1 ПДК, 1,8 ПДК. Для сравнения, коэффициент загрязнения атмосферного воздуха по этому показателю 30 марта 2020 года составил 0,5 ПДК — превышения загрязняющих веществ не выявлено. На пересечении улиц Доватора и Воровского 26 марта 2019 года были зафиксированы превышения по сероводороду в 1,2 ПДК. Проведенные в период режима самоизоляции замеры не выявили превышений по показателю, коэффициент составил порядка 0,26 ПДК», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Измерения провели на перекрестке Ленина — Артиллерийская, Доватора — Воровского, Кирова — проспект Победы и возле дома по адресу проспект Ленина, 60. Данные исследования позволяют сделать вывод, что почти 40-50% выбросов в Челябинске зависят от вредных веществ, производимых автомобилями горожан.