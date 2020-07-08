Предприятие в Металлургическом районе Челябинска подозревают в выбросах

На месте работают специалисты минэкологии и правоохранительные органы.

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Ночью в среду, 8 июля, около 03:30 утра жители Металлургического района, живущие возле предприятия «Мечел-кокс» почувствовали резкий неприятный запах. Утром горожане пожаловались на выбросы в общественную приемную экологической организации «Антисмог». Обращения продолжили поступать и в течение дня.



«„Мечел-кокс“ ведёт постоянную работу, у этого предприятия есть производственный план. Согласно нему, ведутся все технологические мероприятия. Если ведутся работы, значит выбросы с завидным постоянством осуществляются. Мы знаем, что предприятие является одним из основных загрязнителей и периодически осуществляет выбросы. Был ли он вчера или случится сегодня, трудно сказать, но по сообщениям граждан мы можем ориентироваться и делать подобные выводы»,— рассказал сайту «Первый областной» представитель «Антисмога» Михаил Махов.

По данным собственного источника медиахолдинга ОТВ, сейчас на предприятии проводят проверку правоохранительные органы.



«Замеры проводились в зоне влияния предприятия, нарушения не были обнаружены», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

На «Мечел-коксе» дали комментарий по ситуации в ответе на официальный запрос сайта «Первый областной». Представители предприятие подчеркнули, что оно работает в штатном режиме и без инцидентов, а в связи с объявленным режимом НМУ загруженность была снижена на 55%.

«В коксовых цехах снижен объём производства, сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы. Проводятся дополнительные проверки газоочистных систем. Осуществляется контроль качества воздуха в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны, данные передаются в контролирующие органы», — прокомментировали представители «Мечел-кокса».

Также на «Мечел-коксе» напомнили о происходящих процессах модернизации. Так, по словам представителя предприятия, на прошлой неделе была завершена модернизация коксовой батареи №8, что позволит сократить выбросы на 4 тонны в год.

«Ранее на заводе модернизировали коксовую батарею №7, также установив новые газосборники для более эффективного улавливания газа, модернизировали бензольное отделение в цехе улавливания №1 для охлаждения технической воды без соприкосновения с воздухом. В планах компании – установка новых систем для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах и реконструкция коксовой батареи №1», — добавила ведущий специалист Управления по связям с общественностью ПАО «ЧМК» Юлия Ионова.

Напомним, «Мечел» обещает планомерно выполнять взятые на себя обязательства по снижению выбросов и мероприятия в рамках комплексной экологической программы. Соглашение об этом подписано между Группой «Мечел», правительством Челябинской области, Минприроды РФ и Росприроднадзором.