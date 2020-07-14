Причины возникновения запаха гари в Челябинске объяснили в Минэкологии

На загрязнение воздуха в понедельник, 13 июля, жаловались горожане.

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В региональном Министерстве экологии организуют проверку по жалобам жителей северо-востока Челябинска о неприятном запахе. Загрязнение воздуха, задымленность и запах гари вызвали беспокойство челябинцев в понедельник, 13 июля.



Обращение о загрязнении воздуха стали поступать в Министерство экологии Челябинской области. Жители города предполагают, что причиной проблемы могут быть выбросы. Однако, по данным ведомства, гарь челябинцы ощутили из-за возгорания на границе города в Красноармейском районе.

«С 18 до 21 вечера зафиксировано возгорание вблизи границ города Челябинска в Красноармейском районе. Запах гари доносится слабым ветром до города»,— сообщил сайту «Первый областной» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Однако в Минэкологии не оставит жалобы челябинцев без внимания. Состояние воздуха в зоне влияния промышленных предприятий в Металлургическом районе города мониторит передвижная лаборатория.