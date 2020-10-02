Пять постов для мониторинга воздуха построят в Челябинске

Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 2 октября, подписал распоряжение о направлении средств областного бюджета на создание пяти пилотных постов мониторинга атмосферного воздуха около крупных предприятий Челябинска.

В правительстве региона отмечают, что данное решение является продолжением системной работы по улучшению экологической ситуации в Челябинской области. А посты будут установлены на границе санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК: три — в Калининском районе, два — в Металлургическом районе Челябинска.

«По поручению Алексея Текслера в регионе формируется единая система мониторинга качества атмосферного воздуха. До конца 2020 года в нее будет включено 17 постов мониторинга, информация из которых будет направляться в единый диспетчерский центр», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Отмечается, что основной целью данного единого центра данных будет автоматизация сбора информации о наблюдениях от всех лабораторий, расположенных на территории Челябинской области. Вся поступаемая информация будет аккумулироваться и анализироваться, чтобы своевременно информировать органы власти и население о качестве атмосферного воздуха на территории Челябинской области.