Гигантский аквариум появился в Сатке

Масштабное граффити нарисовал известный художник Тимур Абдуллаев.

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В Сатке Челябинской области появился гигантский аквариум с акулой и дельфинами. Фотографиями работы на одном из зданий города челябинский райтер Тимур Абдуллаев поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Работа создана в рамках фестиваля «Satka Street Art Fest». Его участники — известные райтеры — украшают Сатку необычными артами. Тимур Абдуллаев по приглашению саткинского Фонда поддержки и сохранения культурных инициатив совместно с граффитистом объединения GraffitiCo превратил неприметное промышленное здание в Западном микрорайоне в красочный аквариум.

«Завершили большое граффити в красочном городе Сатка. Спасибо Фонду за доверие! Теперь лето немного дольше побудет в этом городе», — так подписал фотографии Тимур Абдуллаев.

Работу над масштабным проектом челябинский граффитист и его ассистент начали 28 августа, и уже вчера арт был готов.

«Теперь на стене промышленного здания красуются парочка милых дельфинов, акула с широко разинутой пастью и другие обитатели морского дна. В центре этой компании — водолаз, отважно изучающий подводные глубины. Так что теперь благодаря Тимуру Абдуллаеву кусочек моря есть и в Сатке: достаточно лишь просто прогуляться по городу», — рассказали в пресс-службе Фонда.

Напомним, 27 августа уличный художник закончил первый этап росписи стены у челябинского зоопарка. На масштабную работу у Тимура ушло несколько дней и около 40 баллончиков краски. Второй этап работы начнётся на этой неделе.