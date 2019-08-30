Вместо яблок и цветов на стене — старая штукатурка: скандал между художниками и жителями Челябинска

Жители оказались против большого граффити на торце здания своего дома.

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В среду, 29 августа, между жителями многоквартирного дома и райтерами, так называют уличных художников, Челябинска разразился скандал. По словам художников, горожане оказались против большого граффити на стене дома, хотя до этого многие поддерживали роспись здания.

Все началось три месяца назад, тогда райтеры готовились к фестивалю граффити. Ребятам было нужно нарисовать рисунок на здании, выбор пал на дом по улице Коммуны 80. Художники собрали все необходимые подписи, в том числе у главного архитектора Челябинска и пришли общаться с жителями дома.

«У нас были все разрешения на рисунок, и мы пошли к жителям. Собрали частично подписи, как и нужно. Но там ситуация такая, что процентов сорок это арендуемые студенты и мы не могли у них брать разрешение», — рассказал Павел Щеклеин, руководитель ассоциации художников граффити Россия.

Те, с кем удалось лично поговорить, увидели эскиз будущего рисунка. Но теперь вопрос встал в другом: жителям не понравилось, что на здании будет логотип спонсоров фестиваля граффити.

«Так как на фестивале мы нашли спонсоров, то на рисунке нужно было нарисовать их небольшой логотип. Тогда жители сказали, что раз там будет логотип, то они хотят что-нибудь еще для дома. В результате мы согласились сделать им входные группы: отмыть всю грязь специальным средством, подготовить поверхность, покрыть краской и еще антивандальным лаком, чтобы в дальнейшем никто не мог клеить там объявления», — пояснил Павел Щеклеин.

Райтеры выполнили все необходимые условия, но когда пришло время приступать к основной работе, росписи стены, жители пошли на «попятную».

«После работ мы снова встретились с жителями и говорим, что нам пора уже рисовать. Мы даже согласовали, что роспись будет без логотипа, а они подняли бунт, говорят, мы вообще на такое не договаривались. Якобы мы сами решили отремонтировать входные группы, а они нам ничего не обещали. В итоге, когда мы начали дом грунтовать и красить, они вызвали полицию и написали на нас заявление», — пояснил Павел.

В МВД России по Челябинску факт вызова подтвердили. Действительно, в среду вечером полиция выезжала на Коммуны 80. Райтерам пришлось на месте писать объяснительные. Сейчас отделом полиции «Центральный» проводится проверка по факту вызова.

«Доходило до смешного, что я подходил к женщинам, которым лично показывал рисунок. Им все нравилось, они ставили подпись. А вечера те же говорили, что нет, я не соглашалась, и вы мою подпись сами подделали», — поделился руководитель ассоциации художников граффити Россия.

Самое обидное, признается художник то, что они хотели с помощью спонсоров и за свой счет облагородить дом, но найти компромисс с жителями не получилось. Хотя, как заявляют художники, те сами даже давали ключи от подвала, чтобы райтеры могли использовать электричество.