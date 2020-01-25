На ремонт районной больницы Еткуля направят 37 миллионов рублей

Губернатор посетил медучреждение в ходе рабочей поездки.

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Еткульская больница оказывает местным жителям первичную медико-санитарную помощь с 1927 года. В учреждении имеется поликлиника, которая сейчас работает по проекту «бережливой», и стационар на 59 коек. В 2019 году здесь уже заменили системы водоснабжения и водоотведения, поставили новый лифт в роддоме, починили автоматическую пожарную сигнализацию в стационаре и установили новую в поликлинике. Скоро больница Еткуля получит новые финансовые вливания для дальнейшего развития.

«Мы серьезно перезагрузились, сменили ориентиры, сегодня основное направление — развитие первичного звена. Здесь мы существенно увеличиваем финансирование и оказание помощи для проведения ремонта для поликлиники и больницы. Новое оборудование будем приобретать, в частности, рентгеновский аппарат и ряд других», — сказал губернатор Алексей Текслер.

На ремонт больницы направят 37 миллионов рублей. В планах и строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня в районе 31 ФАП, в рабочем состоянии находятся только 24.

Одной из основных проблем медучреждения остается нехватка специалистов. Больница нуждается в 11 врачах, пока штат собран лишь на 48,5%. Со средним медицинским персоналом чуть лучше — укомплектованность 59,4%. Решать проблему планируют за счет привлечения молодых специалистов.