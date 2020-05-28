В Аргаяшском районе два работника детской поликлиники заражены коронавирусом

Всего в муниципалитет 20 подтверждённых случаев инфекции.

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У двух сотрудников детской поликлиники в Аргаяшском районе выявлен коронавирус. О том, что COVID-19 в муниципалитете болеют медики сегодня, 28 мая сообщили представители районной администрации. Сейчас контакты специалистов обрабатываются, а само здание поликлиники прошло дезифнекцию.



«Как сообщил главный врач районной больницы, коронавирус подтвержден у двух медицинских работников детской поликлиники. Начата работа по выявлению и тестированию тех, кто приходил на прием к этим специалистам. Само здание детской поликлиники продезинфицировано. Организован прием больных», — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Аргаяшского района.

Отметим, что всего в Аргаяшском районе зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом. По данным администрации, прирост обусловлен распространением в семейных очагах. Выявленный ранее очаг в деревне Селяева увеличился с 8 до 9 человек.

«У всех подтвержденный COVID-19. Ситуация может повториться в посёлке Ишалино, где госпитализированы с пневмонией по типу коронавирусной 3 члена одной семьи, еще у одного — проявляются признаки заболеваемости. В деревне Курманова пациент несколько раз отказывался от госпитализации, под угрозой заражения оказались члены семьи»,— добавили представители администрации.

По данным оперативного штаба сегодня, 28 мая, в Челябинской области был поставлен рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Инфекция подтвердилась у 148 жителей региона. В течение всего периода пандемии коронавирусом заразилось 2586 жителей области, 1106 человек излечились от заболевания, 35 скончались.