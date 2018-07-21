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Определился самый юный участник проекта «Лица»

16-летний копейчанин мечтает о карьере телеведущего со школьной скамьи.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Полным ходом идет проект «Лица», объявленный сразу двумя каналами — ОТВ и «Восточный экспресс». С каждым днем конкурсантов становится все больше. До завершения проекта еще неделя, однако уже можно назвать имя самого молодого участника. Это 16-летний Владимир из Копейска, давно известный южноуральской публике. Путь на телевидение он начал еще в школе, занимаясь в местном телецентре. Затем школьник решил снять аналог скандального шоу «Ревизорро». Этот проект позволил Владимиру попробовать себя в роли ведущего и корреспондента сразу на нескольких каналах города.

Телевидение — это моя жизнь! Живу этим делом, каждый день. И готов уделять карьере телеведущего 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я хочу вести развлекательные и новостные программы. — сообщил сайту «Первый областной» Владимир.

Прием заявок на участие в проекте «Лица» продолжается до 26 июля. Сделать это можно здесь: faces.1obl.ru.

Уже 27 июля состоится открытый кастинг, куда приглашают всех, подавших заявки. Мероприятие будут транслировать на сайте 1obl.tv. Организаторы проекта «Лица» оценят умение работать перед камерой, отберут 15 счастливчиков.

Именно за них предстоит голосовать южноуральцам. Голоса будут принимать с 30 июля по 7 августа. Проголосовать с устройства можно будет единожды и за одного конкурсанта.

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