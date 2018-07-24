/ Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга

Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».

Уже на этой неделе завершается прием заявок на участие в проекте «Лица», организованном телеканалами ОТВ и «Восточный экспресс». 27 июля всех, кто не побоялся заявить о своем намерении стать телеведущим, будут ждать в студии «Восточного экспресса» по адресу улица Калинина, 21. Именно там разместится жюри, оператор с камерой, режиссер прямой трансляции и участники проекта начнут убеждать их в своей уникальности. Старт открытому кастингу дадут в 10 утра.

Участники будут поделены на группы, каждой из которых на работу в студии дадут 30−40 минут. В какое время им начинать, каждый из участников узнает уже на месте. Будут даны индивидуальные задания для каждого. Как говорилось ранее, выступление перед камерой займет около 3 минут. Остальные участники в это время будут ожидать в другом помещении. Нужно рассчитывать на то, что весь день будет занят кастингом. — рассказал сайту «Первый областной» организатор проекта «Лица» Павел Михайлов.

Завершить кастинг планируют к 18:00. Затем жюри пройдет в совещательную комнату, где выберет 15 счастливчиков. Важно, что и этот, самый важный этап кастинга, будут транслировать на сайте «Онлайн ТВ». Прямая трансляция продлится почти 10 часов.

В итоге 15 счастливчиков пройдут в следующий тур проекта «Лица». Их работу можно будет оценить в голосовании на сайте 1obl. tv, там же каждый сможет отдать голос за понравившегося участника. Голосование стартует 30 июля.

Добавим, что участников проекта «Лица», успешно прошедших кастинг, обучат секретам профессии. Уже в новом телесезоне некоторые из них станут постоянными ведущими программ на каналах ОТВ и «Восточный экспресс».