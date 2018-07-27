/ Первый день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске

Смотрите трансляцию отбора на «Онлайн ТВ».

Более ста участников проекта «Лица» медиахолдинга ОТВ и «Восточный экспресс», которые отправили заяку сегодня, 27 июля, попытаются удивить и поразить членов жюри. Первая десятка начнет свое выступление в 10:00. Наблюдать за тем, как будут загораться потенциальные звезды эфира, можно на сайте «Онлайн ТВ». Трансляция будет идти прямо из студии и продлится в течение всего дня вплоть до оглашения первых результатов. Их планируют озвучить в 19:00.

У нашего победителя обязательно должно быть чувство стиля и хотя бы примерное понимание того, что сейчас происходит с новостной повесткой и как работает современное телевидение. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Из-за большого количества конкурсантов кастинг разбили на два дня. Трансляция продолжится в понедельник, 30 июля. По результатам трехминутных выступлений жюри выберут 15 человек, которые продолжат бороться за победу во всемирной паутине. Проголосовать за своего любимчика сможет любой желающий.