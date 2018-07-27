Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.95 -0.13 73.82 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+30 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:00
Первый день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске
Смотрите трансляцию отбора на «Онлайн ТВ».
/ Первый день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске

Первый день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске

Смотрите трансляцию отбора на «Онлайн ТВ».
сегодня в 07:00
  |  Общество

Более ста участников проекта «Лица» медиахолдинга ОТВ и «Восточный экспресс», которые отправили заяку сегодня, 27 июля, попытаются удивить и поразить членов жюри. Первая десятка начнет свое выступление в 10:00. Наблюдать за тем, как будут загораться потенциальные звезды эфира, можно на сайте «Онлайн ТВ». Трансляция будет идти прямо из студии и продлится в течение всего дня вплоть до оглашения первых результатов. Их планируют озвучить в 19:00.

У нашего победителя обязательно должно быть чувство стиля и хотя бы примерное понимание того, что сейчас происходит с новостной повесткой и как работает современное телевидение. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Из-за большого количества конкурсантов кастинг разбили на два дня. Трансляция продолжится в понедельник, 30 июля. По результатам трехминутных выступлений жюри выберут 15 человек, которые продолжат бороться за победу во всемирной паутине. Проголосовать за своего любимчика сможет любой желающий.

Общество
Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок
вчера в 12:51
Открытый кастинг проекта «Лица» продлен на 2 дня из-за количества заявок
Общество
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
25.07.2018
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Общество
Определился самый юный участник проекта «Лица»
21.07.2018
Определился самый юный участник проекта «Лица»
Общество
Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри
19.07.2018
Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Новички уфимцев помогли «Салавату» переиграть «Трактор»
сегодня в 23:36
Новички уфимцев помогли «Салавату» переиграть «Трактор»
Общество
Челябинцы пожаловались на изнуряющую жару в общественном транспорте
сегодня в 20:15
Челябинцы пожаловались на изнуряющую жару в общественном транспорте
Происшествия
«Водитель передумал тормозить». Иномарка переехала собаку на пешеходном переходе
сегодня в 19:46
«Водитель передумал тормозить». Иномарка переехала собаку на пешеходном переходе
Происшествия
Поиски 17-летнего юнжоуральского подростка завершены
сегодня в 18:50
Поиски 17-летнего юнжоуральского подростка завершены
Происшествия
Облаву на «Яндекс.Такси» в Челябинске устроили сотрудники ГИБДД
сегодня в 18:21
Облаву на «Яндекс.Такси» в Челябинске устроили сотрудники ГИБДД
Общество
Судебный пристав из Челябинска пишет трек от лица погибающей собаки
сегодня в 18:15
Судебный пристав из Челябинска пишет трек от лица погибающей собаки
Общество
82-летний житель Троицка ставит новые рекорды, рассекая летний лед
  
сегодня в 17:46
82-летний житель Троицка ставит новые рекорды, рассекая летний лед
Происшествия
Выпавший из трактора подросток искал металлолом
сегодня в 17:16
Выпавший из трактора подросток искал металлолом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6