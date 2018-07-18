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сегодня в 07:30
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
ОТВ и «Восточный экспресс» продолжает прием заявок.
/ Модель и актриса из Челябинска намерена стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Модель и актриса из Челябинска намерена стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Женщина чувствует себя уверенно перед видеокамерой.
сегодня в 18:46
  |  Общество

Медиахолдинг продолжают прием заявок на участие в кастинге проекта «Лица». Участниками проекта стали уже около ста телезрителей. В этот раз среди желающих стать частью коллектива телеканалов ОТВ и «Восточный экспресс» жительница Челябинска, которая недавно переехала из соседнего Магнитогорска. Женщина намерена проявить себя с творческой стороны. Участница прислала в редакцию видеоролик, в котором рассказала о своих планах.

Я переехала в Челябинск в 2017 году из Магнитогорска. За это время я посетила модельный проект 35+, где развила в себе навыки уверено работать перед камерой и вести диалог. За год я кардинально поменяла свой имидж — от «коммуналки» до «мисс красоты», сыграла в трех спектаклях и поняла, что сцена для меня. — сказала в презентационном ролике участница кастинга «Лица» Оксана Фомина.

Участница уверена, она достойна роли телеведущей.

Напомним, заявки для участия в кастинге принимаются до 27 июля. Для этого необходимо заполнить специальную форму на нашем сайте: faces.1obl.ru.

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