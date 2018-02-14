/ Самым быстрым российским провайдером стал «Дом.ru»

Телеком-оператор получил международное признание.

Упорная работа «Дом.ru» по обеспечению высокого качества интернет-соединения была оценена компанией Ookla, специализирующейся на анализе скорости провайдеров. Компания изучила данные пользователей «Дом.ru», сохраненные в приложении для проверки интернет-соединения Speedtest. Индекс «Дом.ru» — 47,73. Это высокие и средние скорости.

Мы рады получить международное признание, в основе которого — объективный показатель: результаты реальных замеров скорости с использованием Speedtest на протяжении года. С самого начала своей 17-летней истории «Дом.ru» создавал ценности для клиентов — это основа нашей стратегии. Мы всегда старались быть на шаг впереди рынка. Например, наша компания начала строить сети по технологии «оптика до дома» в числе первых в России. В начале 2000-х эта технология казалось затратной, а те скорости, которые она обеспечивала, — чрезмерными. Мы рады, что наши усилия, благодаря которым миллионы российских пользователей выходят в интернет на более высокой скорости, чем в среднем в России, сопоставимой с европейскими показателями, отмечены Ookla. — прокомментировал заместитель генерального директора — директор по b2c АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») Михаил Воробьев.

Сейчас у «Дом.ru» 6 миллионов клиентов. Это пользователи интернета, телевидения и стационарной телефонии. По размеру аудитории телеком-оператор находится на втором месте по России.