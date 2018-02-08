/ Петицию с требованием наказать убийц хаски в Челябинской области запустили в интернете

Свои подписи уже оставили жители нескольких стран.

История убийства хаски потрясла весь Южный Урал. Труп собаки обнаружили в деревне Малково Чебаркуля. Местная жительница заявила, что расправилась с хаски из-за того, что та, якобы, загрызла ее двух баранов.



В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. Добиться справедливого наказания хозяйка погибшей хаски решила также через интернет. Хозяйка собаки запустила петицию для сбора подписей. Женщина требует наказать виновных в смерти домашнего питомца.



Наказать по всей строгости виновных за жестокое умышленное убийство животного! В нашем регионе не должно быть таких извергов. — сказано в тексте петиции, опубликованной в открытом доступе.

Прошение адресовано прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву, начальнику главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области Андрею Сергееву, а также — президенту РФ Владимиру Путину.

На данный момент подписи оставили более 800 человек, среди них — жители разных регионов России, а также — Испании, Швейцарии и других стран. Подписать петицию можно ЗДЕСЬ.



Напомним, вскрытие показало, что у собаки сломан второй шейный позвонок — это и стало причиной смерти. Целостность кожного покрова не была нарушена, язык был прикушен и кровоточил, на левой ушной раковине обнаружили следы кровоподтека, в затылочной области — гематому. Хаски жила в семье три года и, по словам хозяев, никогда не проявляла агрессии.

