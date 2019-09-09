«Дом.ru» и «Кухня ТВ» приглашают челябинцев на гастрономический фестиваль

Вкусные блюда, мастер-классы и живая музыка с видом на город.

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Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Кухня ТВ» приглашают челябинцев на гастрономический фестиваль Foodies, который пройдет 14 сентября на крыше ТК «Курчатов» с 12:00 до 20:00.

На площадке «Дом.ru» и «Кухня ТВ» гостей ждет креативная фотозона для сладкоежек и не только в формате буллет-тайм , candy-макияж и лаунж-зона . Кроме того, все, кто придет на мероприятие, смогут принять участие в розыгрыше подарков и сувениров, а также протестировать первое в России VR-приложение для ТВ. Любой желающий, надев VR-очки , попадет в виртуальную гостиную с экраном диагональю 150 дюймов и сможет посмотреть один из 20 телеканалов.

Фестиваль Foodies пройдет в Челябинске впервые. Гости события смогут насладиться блюдами от лучших ресторанов и баров города, принять участие в мастер-классах и послушать живую музыку с видом на город. Для детей будет организована интерактивная площадка с аниматорами.

«Каждый год мы стараемся удивлять и впечатлять челябинцев. Вместе с телеканалом "Кухня ТВ" мы приглашаем всех ощутить вкус хорошего настроения, сделав яркие фото и отдохнув на нашей площадке всей семьей. В сети цифрового ТВ настоящие гурманы могут ежедневно смотреть самые интересные программы о еде, узнавать секреты профессиональных поваров и воплощать кулинарные шедевры на своей кухне», — комментирует директор челябинского филиала «Дом.ru» Кирилл Кузнецов.

шеф-повара

«Кухня ТВ» — это телеканал ценителей кулинарного искусства. Каждый день влюбленная в свое дело команда —, кулинарные блогеры, авторы книг, колумнисты, редакторы — рассказывают об одном из главных удовольствий жизни — о еде и блюдах, которые будоражат гастрономическое воображение. «Кухня ТВ» доступен в цифровом «Дом.ru TV», на сайте movix.ru и мобильном приложении «Дом.ru Movix».