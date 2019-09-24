Жажда скорости: специалисты «Дом.ru» объяснили, почему интернет может «тормозить»

Одна из причин — устаревший роутер: его «Дом.ru» обменяет на новый со скидкой.

Что делать, если тариф быстрый, а интернет по Wi-Fi медленный, хотя роутер работает и стоит в «правильном» месте? О том, как получить дома быстрый Wi-Fi и «утолить» жажду скорости, рассказывает Кирилл Кузнецов, директор челябинского филиала «Дом.ru».

Люди часто жалуются на медленный домашний интернет по Wi-Fi при быстром тарифе провайдера. Как правило, у таких людей устаревший роутер, но могут быть и другие причины. Какие? Я расскажу об этом подробнее.

Причина первая: ваши компьютеры или домашние гаджеты не соответствуют современным стандартам Wi-Fi

Стандарты Wi-Fi — просто параметры совместимости роутера с вашими устройствами — компьютером, планшетом или смартфоном. Если у вас быстрый тариф, но медленный интернет, скорее всего, какие-то из ваших устройств не поддерживают современные стандарты Wi-Fi . А они позволяют «разгоняться» до 600 Мбит/c и даже 1Гбит/c. Убедитесь, что у вашего роутера и устройства одни и те же возможности — эту информацию можно прочитать на упаковке или в инструкции для каждого устройства. Если что-то устарело — смело меняйте. К слову, даже самый простой роутер в линейке оператора поддерживает современный стандарт Wi-Fi IEEE 802.11a/c и скорость до 100 Мбит/с.

Причина вторая: к вашей домашней Wi-Fi-сети подключено слишком много устройств или среди них есть устаревшие

Дело в том, что скорость домашнего интернета поровну делится между устройствами. Например, если у вас тариф 100 Мбит/c и два компьютера, которые поддерживают скорость 100 Мбит/c, — оба получат только по 50 Мбит/с. При этом скорость подключенных гаджетов ограничивается скоростью самого медленного из них. Если один из компьютеров может работать только на скорости до 40 Мбит/c, эта скорость будет максимальной для всех остальных устройств.





Кирилл Кузнецов, директор челябинского филиала «Дом.ru»



Причина третья: неправильная настройка оборудования

Мало выбрать хороший роутер, важно его правильно настроить. Если ваш маршрутизатор поддерживает два диапазона частот — 2,4Ггц и 5Ггц — то начать стоит с правильного распределения устройств по ним. 2,4Ггц — медленнее, но обеспечивает отличную дальность действия. Он больше распространён, но может быть «зашумлён» другими сетями. Подключите к нему устройства, которые находятся на удалении и не требуют высокой скорости, например, колонки или устройства умного дома. 5Ггц — быстрее, но у него меньше область покрытия. Он менее загружен и подойдет современным устройствам, которыми вы пользуетесь вблизи роутера — смартфоны, ноутбуки, планшеты. У «Дом.ru» все роутеры двухдиапазонные.

Второе, что нужно сделать — сменить ширину канала, который тоже может быть перегружен. Для этого достаточно переключаться между ними, опытным путём определяя наиболее «быстрый» для вашего Wi-Fi . Воспользуйтесь инструкцией по настройке роутера, чтобы выбрать тот, на котором скорость будет максимальной. Или обратитесь к нам. По умолчанию мы рекомендуем ширину канала в 20 Мгц для диапазона 2,4 Ггц, и 40 Мгц для 5 Ггц. Но существуют и другие варианты.

Какие современные технологии могут помочь увеличить скорость доступа в беспроводной сети?

Сейчас мы переживаем новый этап развития. Не так давно появилась технология MU-MIMO . Суть ее проста: если старые роутеры могут работать только с одним устройством, пока другие «ждут» в очереди, то роутеры c MU-MIMO могут работать сразу с несколькими одновременно. Это позволяет поднять скорость в несколько раз. При этом ваши гаджеты тоже должны поддерживать MU-MIMO . Эта технология уже реализована в современных роутерах, поддерживающих стандарт 802.11 ac (wave 2). Cо смартфонами сложнее. Пока устройств, поддерживающих MU-MIMO мало, и это дорогие модели. Тем не менее, если есть возможность — берите гаджеты с поддержкой MU-MIMO , тогда проблемы со скоростью вряд ли возникнут.

Не пугайтесь непонятных слов, всё проще, чем кажется. Тем более, что на помощь всегда придут наши специалисты. Хотя в компании мы не считаем это «помощью», а своей обязанностью. Роутер — лишь устройство. У нас люди приобретают не коробку с проводами, а полноценный сервис, который включает и настройку, и обслуживание, и решение технических сложностей с круглосуточной поддержкой.