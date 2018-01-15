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/ В Челябинске хотят построить самый большой в России аквапарк

В Челябинске хотят построить самый большой в России аквапарк

Проектом предусмотрен искусственный пляж, высокие горки и большие бассейны.
сегодня в 17:18
  |  Общество

Новый объект появится на западе Челябинска — это самый большой в России аквапарк. Разместится он рядом со строящимся ТЦ «МЕГА». Земельный участок уже утвержден, авторы идеи составили бизнес-план, провели маркетинговые исследования. Аквапарк должен удовлетворять все потребности жителей города в водных развлечениях.

Это не аквапарк, это целый курорт под куполом с тропическим климатом, искусственным пляжем, искусственной волной. Общая площадь — 52 тысячи квадратных метров. Аквазона займет 28 тысяч из них. По сути такой аквакомплекс будет самым большим в России и СНГ. Волновой бассейн, наверное, будет самый крупный в Европе — 3 тысячи квадратных метров. Пляж — 4,5 тысячи. Самые высокие горки на территории Росии и даже, наверное, СНГ, с перепадом высот до 30 метров. — поделился с радио «Business FM Челябинск» директор инновационной компании «Стройнижиниринг» Андрей Фекличев.

Аквапарк хотят построить за 2,5 года. Работы начнутся, как только появится инвестор. На строительство аквапарка, предварительно, нужно 3,5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что аквапарк хотят построить в челябинском конгресс-холле. Если его построят, он будет не такой большой, зато с удобным расположением в центре города.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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