Линейки будут точно проведены у первоклашек и выпускников южноуральских школ

Но конкретное решение об их форме принимает учебное заведение.

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Совсем недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о том, что все южноуральские школьники начнут свой учебный год с 1 сентября. И поэтому у детей и родителей остро встал вопрос: а что же делать с традиционными школьными «линейками»?

Ведь обычно школы устраивают праздник для детей, особенно первоклашек и выпускников, для которых это будет особенный праздник.

Заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова рассказала сегодня, 14 августа, что 1 сентября обязательно пройдет очный праздник для школьников. Но в какой форме он будет проходить — будет зависеть непосредственно от образовательной организации.

«Школы у нас разные: есть с большой численностью учеников, а есть совсем маленькие школы, где учится несколько десятков человек. В таких школах можно провести линейки. Конечно, рекомендуем проводит их на улице, ведь там проще соблюдать социальную дистанцию и меньше риски заразиться коронавирусом. Поэтому маленькие школы, мы считаем, проведут праздничные мероприятия на улице», — рассказала Елена Коузова.

Школам большего размера и численности было рекомендовано провести торжественные линейки в несколько приемов. Такая практика стандартна для образовательных учреждений, в которых учится по несколько сотен школьников.

«Но проблема будет у больших школ и образовательных центров. Ведь даже на улице не всегда можно вместить всех. Мы не первый год даже первоклашек разделяем. В этом году мы думаем, что праздничные мероприятия для первоклашек будут, но, скорее всего, они пройдут либо по графику, либо конкретно в своих классах», — добавила Елена Коузова.

Она также отметила, что помимо первоклашек, обязательные линейки пройдут и у выпускников. Ведь у них это финальный год, им хочется создать атмосферу необычности.

А вот родителей на «линейки» не приглашают, чтобы минимизировать количество присутствующих. Но если они придут, то обязательно должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила: быть в маске и перчатках. И они должны быть обязательно здоровыми.