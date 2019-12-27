«Самая красивая девочка России» живет в Челябинске

Зара Бабаева борется за титул в онлайн-конкурсе.

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Зара, действительно очень красивый ребенок, девочка полна обаяния и энергии — занимается скалолазанием, плаванием, умеет держать себя в седле, в дополнении девочка развивает творческие способности, но у нее есть одна особенность — диагноз ДЦП.

Несмотря на это, родители малышки решили не ограничивать ее возможности еще больше и отправили заявку на участие во всероссийском конкурсе, чтобы личным примером показать другим семьям, что границы существуют только в наших мыслях.

К счастью, у Зары болезнь протекает в легкой форме, поэтому от жизни семья Бабаевых старается брать по максимуму.

Фотографии на конкурс прислали более 50 тысяч участниц, возрастной диапазон конкурсанток от 0 до 17 лет. Зрительское голосование уже завершено, сейчас в своих предпочтениях определяется жюри, а имя финалистки озвучат 31 декабря.