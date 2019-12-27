Зара, действительно очень красивый ребенок, девочка полна обаяния и энергии — занимается скалолазанием, плаванием, умеет держать себя в седле, в дополнении девочка развивает творческие способности, но у нее есть одна особенность — диагноз ДЦП.
Несмотря на это, родители малышки решили не ограничивать ее возможности еще больше и отправили заявку на участие во всероссийском конкурсе, чтобы личным примером показать другим семьям, что границы существуют только в наших мыслях.
К счастью, у Зары болезнь протекает в легкой форме, поэтому от жизни семья Бабаевых старается брать по максимуму.
Фотографии на конкурс прислали более 50 тысяч участниц, возрастной диапазон конкурсанток от 0 до 17 лет. Зрительское голосование уже завершено, сейчас в своих предпочтениях определяется жюри, а имя финалистки озвучат 31 декабря.