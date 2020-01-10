Мама девочки с ДЦП, которую отказались признавать самой красивой, сама подарила дочери корону

Челябинка до сих пор не может призвать к ответу организаторов конкурса.

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Челябинка Ольга Мелиоранская до сих пор не смогла рассказать своей дочери Заре о том, как поступили организаторы конкурса красоты. 6-летняя малышка победила в голосовании, однако признавать её самой привлекательной девочкой России отказались. Сейчас мама продолжает поддерживать особенного ребёнка.

Ольга увидела информацию о конкурсе красоты для девочек в интернете и решила отправить фото своей дочки, чтобы поднять самооценку ребенка. У девочки, хоть и в легкой форме, но есть диагноз ДЦП. Победительниц в каждой возрастной категории выбирать должны были с помощью онлайн-голосования, а имена «самых красивых» девочек озвучить 31 декабря. Однако перед этим мама девочки обнаружила, что их анкету на сайте попросту удалили.

«Мне потом одна из членов жюри сказала, что имена победительниц известны заранее», — говорит Ольга Мелиоранская.

Зара к тому моменту набрала 6140 голосов, девочку поддерживали её садик, музыкальная школа, родственники и знакомые, даже из других стран. Мама видит в ребёнке большой потенциал и прочит ей модельное будущее. И сдаваться женщина не намерена.

«Конкурс добавил Заре уверенности, всё это формирует в девочке стержень, который ей потом пригодится», — считает женщина.

Мама Зары воспитывает дочь с желанием бороться за своё место под солнцем, для их семьи победа важна.

«Самая красивая девочка страны должна быть не только красивой, но и умной, она всё должна уметь, и стирать, и бельё вешать», — говорит 6-летняя Зара.

Мама решила не расстраивать ребенка 11-ым местом, и сказала дочке, что та стала лучшей в категории шестилеток. Специально для этого Ольга купила для малышки корону. Её девочка собирается носить в садик на праздники.

Мы отправили организаторам конкурса письмо с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент выхода этого текста ответа не получили.