Конкурс красоты «Миссис Россия» приехал в Челябинск

Организаторы ждут заявок от замужних участниц.

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Задача конкурса показать современную женщину, которая все успевает: строить карьеру, рожать детей, следить за собой и заниматься социально-общественной деятельностью.

Принять участие в конкрсе могут женщины от 24 лет, обязательным условием является наличие хотя бы одного ребенка. Первая леди Челябинска сама однажды становилась конкурсанткой мероприятия, сегодня Ирина Текслер поддерживает проект в Челябинской области.

«Мы напоминаем, что у женщины есть огромный потенциал, и конкурс позволяет выйти за рамки социальных ролей и преображать этот мир. Когда мы выберем в 2020 году „Миссис Южный Урал“, о наших женщинах узнают во всем мире», — говорит Ирина Текслер.

Заявки принимают до 1 февраля на официальном сайте конкурса, организаторы выберут 20 анкет. После женщин начнут обучать актерскому мастерству, постановке речи и другим навыкам. Челябинских миссис ожидает насыщенная культурно-массовая программа с мероприятиями социальной направленности. Отметим, что участие в конкурсе платное.

Финал состоится 11 июня, победительнице достанется корона, украшенная изумрудами и малахитами, которые олицетворяют самобытность Южного Урала.