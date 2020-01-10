Организаторы конкурса «Самая красивая девочка России» ответили на претензии челябинки

Анкету Зары Бабаевой удалили с сайта без предупреждения.

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Ольга Мелиоранская, которая не может смириться с тем, что ее дочь просто «выкинули» на финальной стадии конкурса «Самая красивая девочка России», получила ответы на свои вопросы. Организаторы мероприятия рассказали, почему удалили анкету девочки накануне оглашения результатов.

«Анкета была удалена из-за нарушений правил конкурса, а именно некорректного поведения мамы в общении», — объяснили администраторы после запроса от медиахолдинга ОТВ.

Подробности организаторы не уточнили. Также инициаторы мероприятия уведомили о том, что результаты онлайн-голосования и вовсе не учитывались в финале — победительниц выбирали по оценкам членов жюри.

Напомним, 6-летняя Зара с диагнозом ДЦП стала лидером голосования в конкурсе в своей номинации. Юная красавица до сих пор не знает о том, что организаторы отказались присудить ей победу. Чтобы не расстроить дочь, мама сама купила ей корону.