Самая дорогая квартира в Челябинске стоит 125 миллионов рублей

Жилье находится на улице Лесопарковой

ИА «Первое областное» составило сентябрьский рейтинг самых дорогих квартир Челябинска. Корреспондент изучила объявления на онлайн-платформах продажи недвижимости, что в итоге получилось — в материале.

Лидером рейтинга стала квартира-студия площадью 48 квадратных метров. Даже аналитический сервис расчета рыночной цены сайта «Домклик» отмечает, что стоимость квартиры завышена. Ее продают за 125 миллионов рублей.

Фото: «Домклик»



Квартира находится в центре города на улице Лесопарковой. Недвижимость в этом районе дорогая, но квартир-студий с такой ценой нет. Продавец сообщает, что в квартире есть антресольный этаж, расположенный над гардеробной. На нем находится кровать, а под ним зона отдыха.

Второе место рейтинга заняла однокомнатная квартира площадью 46,5 квадратного метра. Она находится в одном из элитных ЖК города — «Ньютон». В квартире выполнен свежий ремонт, из панорамных окон открывается вид на район. Продавец сообщает, что оставит всю мебель и технику для нового жильца. Стоимость такой квартиры — внимание! — 95 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Циан».

Фото: «Циан»



Закрывает тройку предложение стоимостью 51,5 миллиона рублей. Если в объявлениях выше не особо было понятно, за что платить такие деньги, то здесь становится немного яснее. Шестикомнатная квартира, площадью 281 квадратный метр, расположена на небезызвестной улице Лесопарковой.

В этом жилье один только коридор занимает 24 квадратных метра, на гостиную отведено 74 квадратных метра. Продавец утверждает, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, но при этом она очень уютная. По оценке сайта «Циан», стоимость недвижимости чуть-чуть превышает рыночную.

Фото: «Циан»



Четвертое место рейтинга занимает предложение стоимостью 50 миллионов рублей. Речь о четырехкомнатной квартире, расположенной напротив челябинского «Торгового центра». Площадь недвижимости — 225 квадратных метров. Также в квартире есть две гардеробные, две ванные комнаты, хаммам. Помимо этого, предусмотрен выход на освещенную террасу, так как жилье расположено на 17‑м этаже.

Фото: «Циан»



Замыкает сентябрьский рейтинг двухуровневая квартира площадью 139 квадратных метров. Она расположена в ЖК «Ньютон». В квартире три спальни и одна большая гостиная. Продавец сообщает, что оставит всю мебель и технику.

Квартира светлая и большая, полы полностью покрыты керамогранитом с подогревом. Объявление размещено на сайте «Авито».

Фото: «Авито»