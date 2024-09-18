Перерыв на сон во время рабочего дня делают 15% челябинцев

Для создания продуктивной атмосферы сотрудники слушают музыку и подкасты

Челябинцы спят, читают книги, делают зарядку для глаз и общаются с коллегами в перерывах во время рабочего дня. Аналитики платформы «Авито Работа» рассказали ИА «Первое областное», как сотрудники предпочитают перезагружаться.



Авторы исследования опросили более восьми тысяч работающих россиян. Оказалось, что челябинцы в основном берут 2—3 коротких перерыва (34%) в течение рабочего дня, 14% делают это несколько раз в день или каждый час, а еще 20% — один раз за день. Отдыхать только во время обеденного перерыва предпочитают 16% сотрудников.

Всего у 17% опрошенных руководство положительно относится к паузам, у 26% челябинцев начальство одобряет редкие перерывы, которые не влияют на работу, а у 2% респондентов начальство против отдыха.

Во время рабочего дня большинство челябинцев устраивают перекус или кофе-брейк (46%), 27% проверяют соцсети, 33% посвящают это время общению с коллегами, 26% проводят время с пользой и делают зарядку для глаз, а 23% слушают музыку или подкасты.

Предпочитают поспать во время перерыва 15% опрошенных, такое же количество респондентов читают книги или статьи. Оказалось, что аудиовизуальные произведения помогают создать продуктивную атмосферу на работе. Чаще всего так делает молодежь, топ-менеджеры, а также квалифицированные сотрудники, занятые умственным трудом.

Автор: Ксения Рындина