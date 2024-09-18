Комплексная подготовка дачи к зиме обойдется челябинцам в 10 тысяч рублей

Выясняем, какие работы по дому потребуют затрат

В конце сентября — начале октября у большинства садоводов заканчивается дачный сезон, поэтому сейчас самое время задуматься о подготовке загородного дома к зимовке. Бригады мастеров в Челябинске предлагают комплекс услуг по консервации постройки. Средний чек — 10 тысяч рублей. За эти деньги вам сохранят не только коммуникации, но и бережно укроют мебель. ИА «Первое областное» выяснило, какие работы необходимы, чтобы грамотно подготовить дачу к зиме.

Готовим коммуникации к зимовке

Зима — сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома. Тем более тех, что так или иначе связаны с водой, которая имеет свойство превращаться в лед. Владельцы загородных домов с опытом знают, что лучше заранее понести затраты на подготовку коммуникаций к зиме, чем потом их менять.

«У нас двухэтажный дом на садовом участке, в нем есть необходимые коммуникации — электрическое отопление, водопровод, канализация с выгребной ямой. Полноценно мы там проживаем только летом, зимой не приезжаем. Первую зиму, по совету друзей, мы оставляли отопление включенным для поддержания температуры около 0 градусов. Но весной получили квитанцию со счетом за электроэнергию от садового товарищества — почти на 40 тысяч рублей! И следующую зиму мы отопление вообще не включали, но весной нас ждал сюрприз», — рассказывает владелец дачи Матвей Кондрашов.

Без обогрева в загородном доме лопнули обогреватель воды и смеситель. Чудом остались целы водопроводные трубы.

«Мы сэкономили на отоплении дома зимой, но потратили на ремонтные работы весной 27 тысяч рублей. Осенью 2023 года мы вызвали сантехника, который продул систему водопровода, осушил трубы. И весной этого года у нас пал жертвой только унитаз, поскольку сантехник забыл вычерпать оттуда воду. Также треснул и потек снизу кулер. В итоге на ремонт мы потратили порядка 10 тысяч рублей», — уточнил Матвей Кондрашов.

По его словам, подготовка коммуникаций к зимнему периоду на даче — это необходимость, которая поможет избежать ремонта и замены труб и приборов в дальнейшем.

На сайтах бесплатных объявлений в Челябинске предлагают консервировать водопровод на зиму — от 2 тысяч рублей, а септик — от 3 тысяч рублей за услугу. Также есть предложения по обработке скважин с водой.

«В августе спрос на диагностику скважин увеличился на 106%. Такие работы проводят не только при подозрении на неисправность, но и чтобы избежать сюрпризов весной. Интерес челябинцев к работам по очистке колодцев за год вырос на 650%. Удачное время для таких работ — конец лета и начало осени, пока температура грунта не опустилась ниже нуля», — сообщают аналитики «Авито Услуг».

Комплексный подход дороже

Последние годы челябинцам все чаще стали предлагать сразу комплекс услуг по консервации загородных домов. Комплекс обойдется дороже — порядка 10 тысяч рублей. За эти деньги бригада мастеров в течение дня подготовит к зимовке коммуникации — водопровод, систему отопления, приведет в порядок скважины и септик. Также в стоимость работ входит подготовка мебели и домашнего убранства к зимовке. Ценные вещи при необходимости перевезут к вам в квартиру, оставшуюся мебель — укроют от пыли и загрязнений.

«Мастер сольет всю воду из водопровода. Делать это надо от верхнего этажа к нижнему. Обязательно надо слить воду из бойлеров. Современные бойлеры сделаны так, что в них есть обратный клапан. Для того чтобы слить правильно бойлер, нужна сноровка. Лучше доверить эту работу профессионалам», — пояснил сантехник по объявлению на «Авито».

А вот в перевозке или обработке мебели на зиму многие садоводы не видят смысла, потому что, как правило, на дачу сразу устанавливается недорогая и удобная в быту мебель. В топе популярных услуг — консервация септиков на зиму.

«Если в доме установлена станция биологической очистки воды, то нужно консервировать обязательно ее на зиму. Для этого советуем привлекать профессионалов. Если установлен обычный септик из бетонных колец, то достаточно самим откачать воду оттуда на зиму», — пояснили в компании по обработке септиков.

Средний чек за консервацию септика составит 3—4 тысячи рублей. В некоторых компаниях стоимость услуг зависит от количества человек, заказывающих услугу, — если садоводы объединятся и закажут услугу «оптом», то выйдет на 5—7% дешевле.

«Консервация особенно важна, если планируется отключение отопления или если оно отсутствует, так как летние дома не рассчитаны на сильные холода и их практически невозможно прогреть»,— отмечает руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Компании, предлагающие услуги по консервации загородных домов, как правило, тут же договариваются о сотрудничестве по расконсервации, но уже весной.