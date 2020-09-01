Самая большая школа на Урале открыла двери в Челябинске

Алексей Текслер и Наталья Котова поздравили ее учеников с Днем знаний.

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В Челябинске сегодня, 1 сентября 2020 года, открылась новая школа. Учебное заведение посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова.

Новая школа готова принять 1500 учеников. В распоряжении школьников новые учебные классы, компьютерный зал, зал для танцев, для прикладного творчества, а также огромный спортивный зал.

«Глава региона осмотрел спортзал площадью в сотню квадратных метров. В нем ученики смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом и гандболом», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Кроме того, школа оснащена системой безопасности, а на входе школьникам и учителям будут проверять температуру.