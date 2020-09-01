«1 сентября — не просто день в календаре»: с Днём знаний поздравил Алексей Текслер

Сегодня начинают интересный путь в страну знаний школьники и студенты.

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Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний. Этот праздник важен в жизни каждого ребёнка, особенно тех, кто идёт первый раз в первый класс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил школьников и студентов и отметил, что этот праздник всегда встречают с волнением.

«Уважаемые южноуральцы, дорогие ребята! Поздравляю вас с Днем знаний! 1 сентября — не просто день в календаре. С него начинается время новых свершений и удивительных открытий. Для первоклассников и первокурсников это принципиально новый этап жизни: сложный, интересный, многогранный. Для большинства ребят — начало серьезной учебной работы, потому что знания не даются без упорства и труда. Родителям этот праздник дает возможность еще раз вспомнить чудесные годы детства и юности, а всем нам — еще раз поблагодарить педагогов за каждодневную работу по обучению и воспитанию детей, за понимание, терпение и заботу»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность в том, что жители Челябинской области преодолеют трудности, которые принёс этот непросто год, и всё сложится хорошо. Ведь Южный Урал всегда отличался высоким уровнем образования, школьной и профессиональной подготовкой.

«Мы должны использовать этот богатый ресурс. Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья и благополучия. А каждому первокласснику, школьнику, студенту — новых открытий и успешного учебного года!»— пожелал глава региона.

Глава Челябинска Наталья Котова также поздравила школьников, их родителей и педагогов с Днём знаний и отметила, что город постарался максимально подготовить школы к новому учебному году, чтобы всем было комфортно. Также мэр выразила слова признательности педагогам и пожелала юным челябинцам интересных знаний и новых побед.