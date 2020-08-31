Большая инспекция Алексея Текслера добралась до Коркино

Губернатор посетит несколько объектов.

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Большая инспекция губернатора Челябинской области Алексея Текслера сегодня, 31 августа, проходит в Коркинском муниципальном районе. Глава региона планирует посетить производственные площадки и объекты социальной сферы района, а также проверить исполнение поручений.

К слову, одну площадку Алексей Текслер уже успел посетить к этой минуте — завод «СТАЛЬПРОМ», который является инициатором создания промышленного парка. Это очень значимый для Коркино объект, ведь на нем изготавливают изделия из высококачественной стали.

Помимо этого, губернатор ознакомится с технологическим процессом производства еще и на крановом заводе «VERTA».

«Алексей Текслер осмотрит текущий ремонт дорог и стройплощадку нового корпуса лыжной базы „Березка“. А на стадионе „Горняк“ Алексей Текслер поверит исполнение поручений по строительству беговой дорожки и реконструкции спортивных секторов, а также осмотрит площадку под хоккейную коробку. Также он оценит ход ремонтных работ в межпоселенческой центральной библиотеке имени Александра Кердана», — сообщают о планах губернатора в правительстве Челябинской области.

И, конечно же, не исключены традиционные «развороты Текслера». Губернатор не оставляет без этого практически ни одну свою «Большую инспекцию».