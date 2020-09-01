Россияне рассказали, какие уроки в школе у них были нелюбимыми

В рейтинге аутсайдеров лидируют точные науки.

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Самые нелюбимые предметы в школе назвали россияне. Более 4,5 тысяч человек со всей России рассказали, какие уроки им нравились меньше всего. Газета «Известия» приводит данные, предоставленные сервисом «Работа. ру».

«Так, четверть опрошенных — 26% больше всего не любили уроки химии, а 22% респондентов признались, что испытывали трудности в изучении математики, алгебры и геометрии. О своей нелюбви к физике рассказали 21% участников опроса. Не испытывали сильных чувств к изучению иностранных языков 13% респондентов, гуманитарных наук — 12%, физкультуры — 11%», — сообщает издание.

Меньше всего негативных эмоций у россиян вызывали уроки МХК, литературы, русского языка, географии, биологии, ОБЖ и информатики. Наиболее важными люди считали уроки русского языка, математики и иностранных языков.