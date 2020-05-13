ЕГЭ перенесут на более поздние сроки, а ОГЭ отменен полностью

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены позже.

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Сегодня, 13 мая, состоялось совещание заместителя министра просвещения Российской Федерации с представителями от регионов. Было принято решение скорректировать сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Это обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Отмечается, что окончательные даты начала ЕГЭ будут озвучены в ближайшее время. Ранее экзамены должны были начаться 8 июня. Помимо этого, те 11-классники, которые не планируют далее поступать в вузы, могут не сдавать Единый госэкзамен: все отметки будут выставлены по итогам учебного года.

«ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

А сама экзаменационная кампания пройдет с соответствиями требований Роспотребнадзора: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, будет проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Касательно ОГЭ — экзамена для 9-классников — то у них запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.