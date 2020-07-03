Присвоение званий «Город трудовой доблести» отметили в Челябинске и Магнитогорске

Торжественные мероприятия организовали в день, когда стало известно о присвоении.

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Челябинск и Магнитогорск с размахом отпраздновали присвоение городам званий «Город трудовой доблести». Для многих южноуральцев был важен исход голосования, поэтому решение президента Владимира Путина о присвоении звания, стало настоящим праздником.



В Челябинске уже в 22:50 отгремел десятиминутный фейерверк, который горожане встретили восторженными криками. Сразу после окончания салюта, на фасаде главного корпуса ЮУрГУ стартовало масштабное 3D-шоу «Сияние Победы», где почти пятнадцать минут на здании показывали зарисовки военной жизни города. Кроме того, на городской телебашне запустили тематическую подсветку: на самой башне появлялись рисунки, а сверху транслировалась надпись «Челябинск — город трудовой доблести». Флешмоб поддержали и другие высотные здания города, огни которых играли разными цветами.



«Магнитогорск — город трудовой доблести! Спасибо за вашу поддержку и голоса! Это наша победа», — пишет на официальной странице пресс-служба городской администрации.

Отметим, что Владимир Путин подписал соответствующий Указ уже сегодня, 3 июля 2020 года. Кроме Магнитогорска и Челябинска, в список городов, которым присвоили звание «Город трудовой доблести», попали еще 18 населенных пунктов.

Видеозапись празднования в Челябинске и Магнитогорске можно посмотреть здесь.