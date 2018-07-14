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/ Салютом и концертом звезд эстрады поздравили магнитогорцев с Днем металлурга

Салютом и концертом звезд эстрады поздравили магнитогорцев с Днем металлурга

Праздник состоялся чуть раньше общероссийского.
сегодня в 14:19
  |  Общество

День Металлурга уже отпраздновали в Магнитогорске. Там для сталеваров и просто жителей города устроили настоящее праздничное шоу. В вечерней программе были заявлены Николай Басков, группа «Рефлекс» и французский ансамбль «OTALAN». Как рассказали сами магнитогорцы, музыкантам удалось завести толпу.

Со сцены поздравляли всех горожан, но особое внимание уделили ветеранам производства. Ранее к ним обратился глава города металлургов.

Благодарность в этот день хотелось бы выразить ветеранам производства, которые на протяжении многих лет демонстрировали особую твердость характера, силу духа и искреннюю преданность своему делу. Ваш профессиональный подвиг и по сей день является примером мужества и стальной закалки для современных поколений металлургов. — сказал Сергей Бердников.

Отметим, что традиционно мероприятие завершилось салютом. Он пришелся по душе всем горожанам. Его снимали на видео и фотографировали.

Напомним, что поздравить металлургов с профессиональным праздником решил губернатор Борис Дубровский. Вчера, 13 июля, он прибыл на ММК, пообщался с рабочими, а также поучаствовал в запуске домны № 1, с которой в свое время началась работа комбината.

Напомним, что День металлурга в этом году празднуют 15 июля. В других городах Челябинской области мероприятия продолжаются.

«ЧМК» — группа «Рефлекс»;

«Карабашмедь» — группа «На-На», группа «Баян Микс»;

«Челябинский цинковый завод» — Андрей Баринов;

«Златоустовский электрометаллургический завод» — «Хор Бублика», шоу «Правило буравчика»;

«Ашинский металлургический завод» — Дмитрий Певцов, группа «Руки Вверх»;

«Кыштымский медеэлектролитный завод» — Стас Пьеха;

«Трубодеталь» — лазерное Шоу в театре Драмы; «Южуралзолото» — участник шоу «Голос» Квитатиани Торике Гурамович;

«Саткинский чугуноплавильный завод» — ансамбль «Маков цвет», «Атака», «Вояж»;

«Уралкуз» — ансамбль Урал «Ариель»;

«Группа Магнезит» — рок-шоу «ROCKESTRALIVE».

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