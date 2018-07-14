/ Салютом и концертом звезд эстрады поздравили магнитогорцев с Днем металлурга

Праздник состоялся чуть раньше общероссийского.

День Металлурга уже отпраздновали в Магнитогорске. Там для сталеваров и просто жителей города устроили настоящее праздничное шоу. В вечерней программе были заявлены Николай Басков, группа «Рефлекс» и французский ансамбль «OTALAN». Как рассказали сами магнитогорцы, музыкантам удалось завести толпу.

Со сцены поздравляли всех горожан, но особое внимание уделили ветеранам производства. Ранее к ним обратился глава города металлургов.

Благодарность в этот день хотелось бы выразить ветеранам производства, которые на протяжении многих лет демонстрировали особую твердость характера, силу духа и искреннюю преданность своему делу. Ваш профессиональный подвиг и по сей день является примером мужества и стальной закалки для современных поколений металлургов. — сказал Сергей Бердников.

Отметим, что традиционно мероприятие завершилось салютом. Он пришелся по душе всем горожанам. Его снимали на видео и фотографировали.

Напомним, что поздравить металлургов с профессиональным праздником решил губернатор Борис Дубровский. Вчера, 13 июля, он прибыл на ММК, пообщался с рабочими, а также поучаствовал в запуске домны № 1, с которой в свое время началась работа комбината.

Напомним, что День металлурга в этом году празднуют 15 июля. В других городах Челябинской области мероприятия продолжаются.