/ Салютом и концертом звезд эстрады поздравили магнитогорцев с Днем металлурга

День Металлурга уже отпраздновали в Магнитогорске. Там для сталеваров и просто жителей города устроили настоящее праздничное шоу. В вечерней программе были заявлены Николай Басков, группа «Рефлекс» и французский ансамбль «OTALAN». Как рассказали сами магнитогорцы, музыкантам удалось завести толпу.
Со сцены поздравляли всех горожан, но особое внимание уделили ветеранам производства. Ранее к ним обратился глава города металлургов.
Благодарность в этот день хотелось бы выразить ветеранам производства, которые на протяжении многих лет демонстрировали особую твердость характера, силу духа и искреннюю преданность своему делу. Ваш профессиональный подвиг и по сей день является примером мужества и стальной закалки для современных поколений металлургов. — сказал Сергей Бердников.
Отметим, что традиционно мероприятие завершилось салютом. Он пришелся по душе всем горожанам. Его снимали на видео и фотографировали.
Напомним, что поздравить металлургов с профессиональным праздником решил губернатор Борис Дубровский. Вчера, 13 июля, он прибыл на ММК, пообщался с рабочими, а также поучаствовал в запуске домны № 1, с которой в свое время началась работа комбината.
Напомним, что День металлурга в этом году празднуют 15 июля. В других городах Челябинской области мероприятия продолжаются.
«ЧМК» — группа «Рефлекс»;
«Карабашмедь» — группа «На-На», группа «Баян Микс»;
«Челябинский цинковый завод» — Андрей Баринов;
«Златоустовский электрометаллургический завод» — «Хор Бублика», шоу «Правило буравчика»;
«Ашинский металлургический завод» — Дмитрий Певцов, группа «Руки Вверх»;
«Кыштымский медеэлектролитный завод» — Стас Пьеха;
«Трубодеталь» — лазерное Шоу в театре Драмы; «Южуралзолото» — участник шоу «Голос» Квитатиани Торике Гурамович;
«Саткинский чугуноплавильный завод» — ансамбль «Маков цвет», «Атака», «Вояж»;
«Уралкуз» — ансамбль Урал «Ариель»;
«Группа Магнезит» — рок-шоу «ROCKESTRALIVE».