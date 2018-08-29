/ «Мы прилетим как метеорит!» Группа БИ-2 записала видеообращение к челябинцам

Коллектив споет в День города свои хиты.

Участники группы БИ-2 Лёва и Шура записали видеоприглашение на концерт, который состоится в День города 8 сентября. Музыканты опубликовали анонс на странице коллектива в Инстаграм. Музыканты пообещали своим фанатам программу «Горизонт событий».

Мы появимся в Челябинске 8 сентября. Это будет День города на главной площади. Группа БИ-2 сыграет «Горизонт событий», и это будет просто фантастически и незабываемо. В Челябинске! Мы прилетим как метеорит! — сказали музыканты в видеообращении.

Публикация от Би-2 (@b2band) 28 Авг 2018 в 7:11 PDT

Группа БИ-2 была образована в 1989 году. Всего за всю карьеру коллектив записал 10 студийных альбомов. Помимо музыкантов на 282 юбилее города выступят актёры сериала «Реальные пацаны», артисты Стас Ярушин и Митя Фомин.