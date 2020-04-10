Салонам красоты могут разрешить работать с понедельника в Челябинской области

Речь идет об учреждениях с медицинской лицензией.

Послушать 00:00

В Челябинской области могут разрешить функционирование некоторых салонов красоты. О том, что решение будет принято к началу новой недели, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Региональное правительство будет анализировать подобный опыт в Москве.

«Мы сейчас на выходных будем смотреть и анализировать соблюдение режима, в том числе и анализ работы наших предприятий, определять риски, и будем принимать решение в том числе как на следующую неделю будем распространять режим обязательной самоизоляции. Поговорим про салоны красоты и парикмахерские, вы знаете, есть опыт той же Москвы, где для индустрии красоты, компаний с медицинской лицензией, такие разрешения даны, в том числе с соблюдением всех профилактических мер», — сообщил Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, в Челябинской области лишь 10% компаний в данной нише имеют медицинскую лицензию.