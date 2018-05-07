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/ Яйца и майонез стали причиной массового отравления челябинцев в «Ленте»

Яйца и майонез стали причиной массового отравления челябинцев в «Ленте»

26 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез.
сегодня в 11:11
  |  Общество

Роспотребнадзор проводит расследование после распространения кишечной инфекции среди жителей Челябинска. Инспекция выявила многочисленные нарушения на производстве сети магазинов «Лента». Источниками пищевого отравления стали яйца и майонез, приобретенные в птицефабрике «Чебаркульская птица».

По результатам выявленных нарушений предписанием исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача приостановлено производство, хранение и реализация салатной продукции. Снято с реализации 141,44 килограмма салатной продукции. 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном Роспотребнадзоре.

По результатам лабораторных исследований у 7 заболевших и 5 сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В администрации города говорят всего о 26 отравившихся.

В результате дегустации самодельного майонеза в «Ленте» госпитализированы 26 человек с подозрением на сальмонеллез. — заявил начальник Управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

По результатам внеплановой выездной проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Также ведется проверка в отношении поставщика.

Напомним, в конце прошлой рабочей недели стало известно о пищевом отравлении 7 челябинцев. Подозрение упало на некачественные салаты, купленные всеми пострадавшими в магазинах торговой сети «Лента». В частности, «Мимозу» и «Селедку под шубой».

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