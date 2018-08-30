/ Строительство обводного канала для карабашской реки проинспектировал Борис Дубровский

Когда работы завершатся, питьевая вода в Челябинске станет чище.

Работая в Карабаше, губернатор Борис Дубровский не забывает о благополучии других уголков региона. Например, проверив, как реализуется экопроект по очистке реки Сак-Элга, глава Челябинской области отметил: деятельность напрямую влияет на качество воды в южноуральской столице. Ведь Челябинск зависит от Аргазинского водохранилища, а туда впадает Сак-Элга, протекающая по старым отвалам в Карабаше. При этом до захода в город вода в реке чистая.

В этом и идея. Построить обводной канал и сделать пруд — это те два проекта, о которых мы долго говорили. Полностью региональная история, проект финансируется только из областного бюджета. По расчетам, проект даст возможность в 20−25 раз уменьшить поступление тяжелых металлов в Аргази, поэтому он должен быть реализован, он однозначно эффективный, дает возможность обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды после прохождения по отвалам бывшего комбината Карабашмедь. — заявил губернатор Борис Дубровский.

Проложить новый путь для реки Сак-Элга должны уже до конца этого года. Общая стоимость проекта — 210 миллионов рублей.

Напомним, что проект был разработан еще в 2016 году. Планировалось завершить работы как раз к 2019 году.