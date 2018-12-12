/ Современная городская площадь появится на пустыре в Карабаше

Горожане смогут отдыхать у фонтана и смотреть праздник на городской сцене.

Весь городской центр Карабаша реконструируют. Он станет современным и многофункциональным. Центральную площадь возведут прямо на месте заброшенного пустыря. На шести тысячах квадратных метров появится сцена, где будут выступать коллективы города и гости во время важных мероприятий. В Карабаше нет Дома культуры, так что роль кружков и студий выполнят детские игровые комплексы, площадки для отдыха и павильон уличного театра. Там же установят кафе с летними террасами. Карабашцы получат также прогулочную зону, а еще фонтан. Обустроят и подъездные пути, оборудуют стоянки.

Реализация проекта приведет к расширению культурного ландшафта города, создаст более комфортные и привлекательные условия для жизни горожан, что в свою очередь повлияет на устойчивую тенденцию оттока населения. — сказал глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Рядом с пустырем есть много исторических зданий. Их не будут сносить, напротив, новая архитектура впишется в существующий сейчас ансамбль. Жители Карабаша довольны.

Либо сейчас пустырь, заросший непонятно чем, либо нам вот уже тротуары сделали, дорожку. Мы уже ходим по улице — приятно. ФОК стоит. Вид поменяется сразу. Мы будем только рады очень нововведениям. — рассказали жительницы Карабаша Юлия Макоровская и Светлана Маркина.

Центральную площадь должны построить за два года, на это выделили 56 миллионов рублей по программе «Реальные дела». Финансирование увеличили по поручению губернатора Бориса Дубровского, ведь Карабаш участвовал во Всероссийском конкурсе благоустройства.

Реализация этого проекта позволит позиционировать город не только как промышленный центр, но и как территорию с развитыми возможностями для всестороннего развития и отдыха жителей Карабаша. — подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, что на новой площади возведут объекты розничной торговли. Всего их планируют 11. В общем они дадут 55 дополнительных рабочих мест жителям Карабаша.