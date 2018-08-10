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ЯК-42 совершил аварийную посадку в челябинском аэропорту
На борту находились четыре члена экипажа.
/ В Южноуральске откроется новый кордодром

В Южноуральске откроется новый кордодром

Тренировочный центр для юных авиамоделистов запустится в эту субботу.
сегодня в 11:35
  |  Общество

Южноуральский кордодром станет первым подобным объектом на территории области. По словам организаторов, площадка поможет юным авиамоделистам улучшить подготовку к соревнованиям, станет тренировочным центром, а так же поспособствует привлечению детей в авиамоделирование.

Новую соревновательную площадку ждали давно не только в Южноуральске, но и в области в целом. Благодаря взаимодействию администрации города, Министерства образования и науки Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области и Дома юношеского технического творчества Челябинской области появление кордодрома стало реальным. — рассказал сайту «Первый областной» директор Дома Юношеского Технического Творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Мероприятие станет частью программы, посвященной дню рождения Южноуральска. Открытие кордодрома состоится в эту субботу, 11 августа. Начало торжественной церемонии в 13:30.

В программе: торжественный запуск ракет, выступление чемпионов России по авиамодельному спорту и юных конструкторовю. Вход на мероприятие свободный.

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