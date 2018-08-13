/ Детский сад в Миассе вновь атаковали назойливые осы

На место прибыли спасатели.

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Вызов к спасателям поступил от заведующей детским садом № 82 на улице Калинина, которая заметила крупное осиное гнездо. Оно висело на металлической балке, расположенной на фасаде здания. Каждый день детсадовцы проходят мимо опасного участка.

В Миасский поисково-спасательный отряд поступил вызов о том, что в детском садике № 82, на Калинина, осы свили крупное гнездо на железной балке. По прибытию спасатели по приставной лестнице сняли гнездо, убрали его в полиэтиленовый пакет, вывезли с территории детского сада. Такие вызовы поступали к нам неоднократно, то вороны нападают на детей, то осы. — рассказал «Первому областному» спасатель Миасского ПСО Андрей Белобородов.

Прибывшие на место специалисты Миасского поисково-спасательного отряда с помощью лестницы подобрались к гнезду и убрали его с территории детского сада.

Спасатели говорят о том, что такие вызовы поступают к ним часто. На территории детских садов зачастую гнездятся вороны и осы. В такой период они ведут себя достаточно агрессивно, поэтому их гнезда вынужденно переносят в другие места.