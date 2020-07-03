Дрозды атаковали южноуральских садоводов

Жители Златоуста жалуются на нашествие птиц.

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Урожай садоводов Златоуста под угрозой: посадки буквально атакуют дрозды. Птицы клюют плоды и ягоды, которые выращивают местные жители.

«В прошлом году такого не было, а в этом нашествие, уже всю жимолось поклевали, теперь за викторию принимаются. Прямо садятся на грядки и клюют. Выхожу, они сразу разлетаются. Только зайду, они опять прилетели. Этот год какой-то особенный, не было так», — сетует садовод Полина Федоровна.

Садоводы пытаются защитить урожай всевозможными способами: вешают компакт-диски на деревья, мастерят пугало, раскладывают красные камни по земле. Кто-то спасается укрывным материалом. Даже домашние питомцы спешат помочь хозяевам.

«Мы даже не знаем, как от них спастись. Вот поставили вертушку отпугивать, накрыли укрывным материалом. Все ягоды съедают. Но им тоже надо питаться, ведь они должны жить как-то. Мы уж вместе с кошкой выйдем, она увидит и за ними сразу, бывает, и птенца поймает какого-нибудь», — рассказывает Полина Федоровна.

Специалисты объяснили, что в этом году гнездование у пернатых началось очень рано из-за теплой весны. Так как основной рацион дроздов состоит из ягод и семян, они ежедневно по утрам стаями прилетают на садовые участки. Каждое утро, целыми стаями дрозды прилетают на участки полакомиться урожаем. Такая активность не является нормой, но продлится недолго, уверяют эксперты.

«Создан эффект, что их очень много, и они атаковали наши сады. Они всегда прилетают в сады и едят ягоды, но не в таком количестве. Демографический взрыв наблюдается не только у дроздов: на Тесьминское водохранилище мигрировало огромное количество новых видов птиц. Только крякв в выводке до 12 птенцов», — поясняет главный специалист по экологическому просвещению НП «Таганай» Марина Середа.

Птицы вернутся в свою родную среду, как только окончательно поспеют лесные ягоды. Этим летом прогнозируется хороший урожай малины и черники.

«Поскольку в городе поспевает быстрее, чем в лесу, поэтому они полчищами и налетели, ничего страшного. Они отъедят свое, и когда в лесу будет нормальная пища, они туда вернутся. Пока они почувствовали, где можно полакомиться, туда и летят. Думаю, не стоит на них за это обижаться», — рассказывает Марина Середа.

Напомним, дрозды — защитники леса. Как и другие птицы они помогают человеку бороться с вредителями.